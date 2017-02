Hyka rrëfen pengun e karrierës: Në 2008 isha pranë Seria A te ...

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/02/2017, ora 13:09

Jahmir Hyka bëhet gati për aventurën e re në Major League Soçer amerikane. Pavarësisht pengut që nuk ka arritur të luajë në Serinë A italiane, mesfushori kuqezi shfaqet entuziast për aventurën e re.“Kisha mundësi të luaja në Serinë A në vitin 2008 kur u transferova te Mainz. Më kërkonte Atalanta, por fatkeqësisht kalimi nuk u konkretizua. Edhe pse kam ëndërruar gjithmonë të luaja në Itali, jam i kënaqur për mënyrën si ka ecur karriera ime. Tashmë jam gati për të luajtur në Shtetet e Bashkuara.Pranova ofertën e San Jose, me ofertën financiare që është e mirë, por duhet të them se ishte një paketë e mirë në tërësi.”Objektivi i 28-vjeçarit është ta ndihmojë klubin kalifornian të ringrihet pas disa viteve nën nivelet e pretenduara, ku synimi fillestar është faza play-off.“San Jose ka disa vite që nuk arrin të kualifikohet në play off. Me ndihmen time, por edhe me afrimet e tjera cilësore ambicia e klubit është të ngjitet sa më lart.”Jahmir Hyka pritet të debutojë në Major League Soçer më 5 Mars, në përballjen me kanadezët e Montreal Impact, ndërsa ka marrë edhe bekimin e trajnerit të Kombëtares, De Biasi për transferimin në Amerikë.“Kampionati amerikan është cilësor, nuk do të ndikojë në prezencën me Kombëtaren. Disa ditë më parë kam biseduar edhe me trajnerin De Biasi rreth kësaj lëvizje dhe më tha se pavarësisht largësisë do të jem pjesë e grupit nëse luaj rregullisht. Trajneri më konfirmoi se unë mbetem pjesë e projektit të Kombëtares.”