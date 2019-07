Hyka shënon gol fantastik në Izrael (VIDEO)

Shtuar më 28/07/2019, ora 17:35

Jahmir Hyka ka qenë përsëri vendimtar për klubin e tij nga Izraeli, Makabi Skuadra e lojtarit shqiptar u përball me Hapoel Haifas në kuadër të Kupës Toto, e që këtë përballje e fituan 2-0. Hyka e shënoi golin e parë për Makabi Netanja në minutën e 80-të me një gjuajtje nga distanca, për ta zhbllokuar kështu rezultatin.Mesfushori shqiptar cilësohet si njëri ndër më të mirët në ligën izraelite, e që këtë më së miri po e tregon me golat e bukur të tij.Lojtari 31-vjeçar iu bashkua Makabi Netanjas në janar të këtij viti, derisa ka kontratë deri më 30 qershor të viti 2020.