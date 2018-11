Hysaj në dilemë për të ardhmen, Napoli nuk po i plotëson kërkesat

Shtuar më 27/11/2018, ora 11:56

E ardhmja e Elseid Hysaj ndodhet në udhëkryq. Edhe pse ka kontratë me Napolin deri më 2021 mbrojtësi Kombëtares, ende nuk e ka të qartë të ardhmen e tij.Pikërish problemet nisin tek kontrata e Hysajt. Bisedimet, që nisën që në pranverë, kanë arritur në një pikë delikate, pas zhvillimeve të vrullshme të muajve të fundit.23 vjecari kërkohet nga Manchester Utd dhe Chelsea , teksa Sarri e do me cdo kusht te blutë. 24-vjeçari, i cili u ble nga Empoli në vitin 2015 për 5 milionë euro, ende nuk ka gjetur gjuhën e përbashkët me drejtuesit napolitanë për rinovimin e kontratës. /albeu.com/