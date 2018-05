Hysaj varet vetëm nga Maurizio Sarri

Shtuar më 08/05/2018, ora 22:10

Pas Kalidou Koulibaly, tani agjenti i Elseid Hysaj paralajmëron gjithashtu se e ardhmja e tij në Napoli varet nga Maurizio Sarri Varet nga Sarri , pasi konfirmimi i tij në stol mund të sjellë zhvillime të papritura në treg", tha agjenti Hysaj , Mario Giuffredi për Radio Kiss Kiss Napoli "Do të shohim se si do të shkojë situata në lidhje me Sarrin. Unë shpresoj se trajneri do të qëndrojë, pasi e konsideroj atë një nga më të mirat në botë, madje edhe me disa defekte", përfundoi ai. /albeu.com/