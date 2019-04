Hysaj vë kushte, De Laurentis i tregon derën

Shtuar më 26/04/2019, ora 22:42

Elseid Hysaj dhe Napoli, një martesë që po shkon drejt divorcit. Mbledhja e zhvilluar në fund të janarit nga Ancelotti dhe agjenti i futbollistit ishte thjesht për të qetësuar ujërat, por vendimi i axurrëve është i qartë: shkodrani nuk është më i paprekshëm dhe shitja e tij do të vijë në verë.Kjo edhe për faktin se futbollisti i kombëtares kuqezi ka vendosur dy kushte bazë për të rinovuar: rrogë 2,5 mln euro në sezon (nga 1,6 mln eurot aktuale) dhe garanci për vendin e titullarit apo hapësirave në fushë.Diçka që presidenti De Laurentis nuk do të pranojë dhe do t'i tregojë derën . Ofertat mungojnë, ndoshta në verë do të nisin. /albeu.com/