I pakrahasueshëm, Leo Messi 10 sezone me radhë 30 gola të shënuar

Shtuar më 25/02/2018, ora 16:15

Ky është sezoni i dhjetë që Lionel Messi kap shifrën e 30 golave me fanellën e Barcelonës në të gjitha garat Këto janë shifra magjike për një lojtar si Messi Me dy golat kundër Gironas, Lionel Messi ka shkuar në shifrën e 30 golave këtë sezon 2017/18 në të gjitha garat – 22 prej tyre i ka realizuar në La Liga.Gjithçka nisi në sezonin 2008/09, kur Messi filloi të tregojë se do të mbretërojë një kohë në botën e futbollit, ashtu siç edhe ka bërë deri më sot, duke fituar çmime të shumta, thyer rekorde historike dhe duke realizuar gola të shumtë.Atë sezon Messi realizoi 38 gola në të gjitha garat , më shumë se dyfishin që kishte arritur në katërt sezonet e para si futbollist profesionist.Që atëherë, Messi ka arritur të shënojë çdo sezon më shumë se 30 gola , diçka që nuk e ka arritur asnjë lojtarë në histori të këtij sporti.Edicioni më i mirë dhe historik, është ai 2011/12, ku Messi e mbylli me 73 gola , ndërsa vitin kalendarik me më shumë se 90 gola , shifra vërtetë magjike dhe impresionuese. /albeu.com/2008/09, 38 gola 2009/10, 472010/11, 532011/12, 732012/13, 602013/14, 412014/15, 582015/16, 412016/17, 542017/18, 30 dhe vazhdon...