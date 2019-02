I shënoi Juventusit, Godin kthehet në idhull për tifozët e Interit

Shtuar më 21/02/2019, ora 13:24

Diego Godin realizoi golin e dytë për Atletico Madrid dje në fitoren 2-0 që arriti skuadra e tij në Ëanda Metropolitano, shkruan Albeu.com.Por Godin do të braktisë Atleticon në fund të sezonit teksa dot ti bashkohet Interit.Për tifozët zikaltër ai tashmë është kthyer në një idhur, me golin e që i shënoi Juventusit teksa ata e presin me padurim në San Siro.Në rrjetet sociale tifozët e Interit i kanë ofruar uruguajanit mirëseardhjen e ngrohtë,"Ju jeni idhulli ynë, na keni bërë të gëzojmë si kafshë," thanë disa tifozë të Interit në rrjetet sociale Madje një tifoz ka modifikuar tashmë një uniformën e Interit me numrin 2 dhe emrin e qëndërmbrojtësit./albeu.com/