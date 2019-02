I trajnuar nga të dy, Danilo flet për Guardioën dhe Zidane

Shtuar më 19/02/2019, ora 17:54

Danilo i cili është stërvitur nga dy trajnerët më të mirë në botë si nga Guardiola më të cilin vijon të jetë nën urdhrat e tij dhe eksperiencën e tij tek Reali kur ishte nën urdhrat Zidane , shkruan Albeu.com.Braziliani u bashkua me Manchester City-n në vitin 2017 teksa deri më tani ka luajtur 30 ndeshje në Premier League duke shënuar 4 gola.Ai ka deklaruar se është i lumtur që ka punuar me dy trajnerët më të mirë në botë."Natyrisht, ata janë të ndryshëm"."Ata janë trajnerë të mëdhenj dhe është e pamundur t’i krahasoni ata. Jam shumë i lumtur që kam punuar me të dy"."Vëmendja e Pep në detaje është e pashembullt dhe ajo që Zidane arriti është e pabesueshme, prandaj është e vështirë për mua të them se kush është më i mirë". /albeu.com/