Ia kanë vënë syrin Hazardit, Conte ka një përgjigje për Realin dhe Barcelonën

Shtuar më 28/07/2017, ora 17:16

Eden Hazard po shihet si zëvendësuesi i mundshëm i Neymar, nëse ky i fundit transferohet te Paris Saint Germaini.Për belgun, interesim ka shprehur edhe Real Madridi, i cili pëlqehet shumë nga Zinedine Zidane.Por, trajneri i “Bluve të Londrës”, Antonio Conte , thotë se lojtari është i lumtur në “Stamford Bridge” dhe do të vazhdojë ta veshë fanellën e Chelseat.“Kam lexuar lajme për Hazardin që e lidhin me Real Madridin dhe Barcelonën . Kështu është tregu dhe duhet ta kuptojmë këtë”, tha fillimisht Conte “Por, ai është i lumtur që do të qëndrojë dhe do të luajë për Chelsean sezonin e ardhshëm. Unë nuk di asgjë tjetër rreth kësaj çështje”, u përgjigj më tej trajneri italian, kur u pyet për ofertat nga gjigantët spanjoll. /albeu.com/