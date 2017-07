Ibrahimoviç fillon kontaktet me klubin e ardhshëm

Shtuar më 14/07/2017, ora 12:36

Zlatan Ibrahimovic është në bisedime me LA Galaxy për një lëvizje në Shtetet Ibrahimoviç, 35 vjeç, po i ofrohet një marrëveshje me vlerë 6 millionë paund në ezon, që do ta bënte atë lojtarin më të paguar në futbollin e Major League. Suedezi është duke u rikuperuar nga një dëmtim i ligamentit në gju dhe po përdor objektet e trajnimit të Manchester United, përcjell Albeu.com.Ishte parashikuar që ai të nënshkruante një marrëveshje të re në Old Trafford pasi ishte një goditje e tillë në sezonin e kaluar, por Galaxyja është e bindur ta joshë atë në Shtetet Bashkuara . /albeu.com/