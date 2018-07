Ibrahimovic sfidon Donald Trump: Do isha unë president

Shtuar më 22/07/2018, ora 15:53

Zlatan Ibrahimoviç u transferua te Los Anxhelos Galaxy nga Manchester United dhe ka shënuar golin e 12 në 15 ndeshje.Forma e tij e shkëlqyer në paraqitjet për këtë klub ka bërë që Ibrahimovic të shihet si mbret në Amerikë.I njohur për deklaratat e tij “bomb” ai ka thënë së fundmi se nëse do të kishte ardhur 10 vite më parë mund të ishte pjesë e politikës madje edhe president “Nuk e di, nëse do të ndryshoja apo jo kulturën futbollistike në këtë vend, tani vetëm po bëj detyrën time. Janë me fat, që nuk kam ardhur 10 vjet më parë, ndryshe sot do isha president ”. – u shpreh Ibra. /albeu.com/