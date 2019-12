Ibrahimovic vulos të ardhmen e tij

Shtuar më 04/12/2019, ora 08:25

E ardhmja e Zlatan Ibrahimovic duket se është vendosur tashmë.Sulmuesi suedez është pranë largimit nga Los Angeles Galaxy, ku i skadon kontrata dhe e ardhmja është e destinuar për të qënë diku tjetër. Një temë për të cilën ka folur edhe vetë sulmuesi, i cili ka zbuluar se ekipi i tij i ri do të jetë në Itali."Unë do të bashkohem me një klub që duhet t'i kthehem fitoreve dhe të rinovoj historinë e tij dhe është në kërkim të një beteje kundër të gjithëve dhe gjithçkaje. Kjo është mënyra e vetme që unë do të jem në gjendje të gjej motivin e nevojshëm për t'ju befasuar përsëri. Nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e një ekipi, pasi ka faktorë të tjerë që duhet të formohen, përfshirë interesin e familjes sime."Do të shoh së shpejti në Itali. Ka lojtarë që luajnë futboll dhe të tjerë që mendojnë për futboll . Kur dikush shpik një mënyrë të re për të luajtur futboll , të tjerët mund ta ndjekin vetëm. Më pëlqen të bëj ndryshimin. Unë nuk dua të bëj mirë një ose dy gjëra, dua t'i bëj të gjitha," tregon Ibrakadabra.Gjithashtu, Ibrahimoviç kishte fjalët e tij të zakonshme për Major League Soccer pas dy vjetësh me LA Galaxy."Jam shumë i lumtur që kam pasur këtë përvojë në Los Angeles, veçanërisht pasi pas dëmtimit, shumë njerëz thanë se nuk mund të luaja më, por u tregova atyre se ende mund të bëja ndryshimin. Në një nivel teknik dhe taktik, ata ende duhet të rriten këtu. Ata vrapojnë, por nuk janë mësuar të luajnë me këmbët e tyre, pasi të gjitha sportet tradicionale amerikane përfshijnë përdorimin e duarve të tyre," tha Ibra për "GQ Italia".Sipas zërave, interes për Ibrahimovic kanë shfaqur ekipe si Napoli, Milan, Bologna apo dhe Benevento, me këto të fundit që e kanë treguar edhe publikisht simpatinë për 38-vjeçarin.