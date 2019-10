Icardi i mjafton PSG-së për të blinduar kreun (VIDEO)

Shtuar më 01/10/2019, ora 23:00

Paris Saint-Germain (PSG) ka arritur një fitore shumë të madhe në Turqi sonte kundër Galatasarayit duke arritur në kuotën e 6 pikëve në Grupin A, pesë më shumë se Real Madridi që barazoi sonte kundër PSG arrin fitoren e dytë në Ligën e Kampionëve duke e mposhtur Galatasarayn sonte në Stamboll.Ishte një lojë me shumë raste dhe e hapur por që kampionët francez arritën që ta marrin një fitore të ngushtë kundër turqëve.Goli i vetëm në këtë ndeshje u shënua në pjesën e dytë nga Mauro Icardi në minutënm e 52-të.Pas këtij goli Galatasaray tentoi të barazoi por pa sukses.Kjo është fitorja e dytë e PSG-së në Ligën e Kampionëve, pasi që në ndeshjen e parë ata mposhtën Real Madridin.Los Blancos pas barazimit me Club Brugge sonte janë në vendin e fundit me 1 pikë kurse Club Brugge në të dytin ndërkaq Galatasaray në të tretin.