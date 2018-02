Icardi nuk pranon rinovimin, Wanda hedh sytë nga Reali dhe Manchester United

Interi dhe Icardi nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët që do të çonte në rinovimin e kontratës Wanda, agjentja e tij, sipas “Gazzetta dello Sport” nuk ka mundur që të marrë garancitë e duhura nga drejtuesit e ekipit për t'u ulur më pas me qëllim diskutimin për kushtet e kontratës , gjë e cila e bën që lojtari të jetë gjithnjë e më larg Interit.Zikaltërit kërkojnë që të rinovojnë me argjentinasin për qëllimin e vetëm ngritjen e vlerës së klauzolës deri në 200 milionë euro Deri më tani ekipe si Real Madrid apo Manchester United kanë pranuar të paguajnë klauzolën prej 110 milion eurosh, por zikaltërit kërkojnë që të fitojë edhe 90 milion euro nga lojtari duke e çuar në 200 milion. /albeu.com/