Icardi pranë largimit, Interi piketon bomberin e Romës

Shtuar më 17/02/2019, ora 13:24

Mauro Icardi me shumë mundësi do të largohet në fund të sezonit nga Interit. Tashmë zikaltrit kanë filluar për të gjetur zëvdësuesin e tij. Zikaltrit kanë piketuar bomberin Romës Edin Dzeko, kontrata e të cilit me Romën përfundon në vitin 2021.Roma nuk ka ndërmend të rinovojë kontratën Dzekos i cili është 31 vjec dhe për këtë arsye në verë boshnjaku mund të jetë në merkato.Ndërkohë Interi ka dhe disa emra të tjerë në listë.Është Higuain i cili mund të mos blihet nga Chelsea në fund të këtij srezon. Gjithashtu Cavani dhe Zapata janë në listën paraprake te Interit. /albeu.com/