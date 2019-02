Icardi pranë largimit, Interi synon 3 yje

Shtuar më 14/02/2019, ora 14:13

Mauro Icardi i ka ditët e numuruar tek Interi.Argjentinasit iu hoq shiriti i kapiutenit ditën e djeshme, dhe tashmë e ardhmja e tij tek zikaltrit mbetet në dyshim, shkruan Albeu.com.Një arsye më shumë që të besosh se ai mund të braktisë fanellën e Interit teksa numri 9 ka refuzuar të luajë sot në ndeshjen ndaj Rapidit të Vienës.Ndërkohë drejtuesit zikaltër me në krye Marottën synojnë 3 emra bombë për të zëvdësuar Icardin.Ata janë Duvan Zapata Edinson Cavani, dhe Paulo Dybala, ky i fundit po kalon periudhën më të errët të karrierës së tij tek Juventusi teksa ka shënaur vetëm 2 gola në Serin A.Duke parë dhe mardhënjen e mirë që ka Marottën Dybla mund të veshë fanellën e Interit, pasi ishte pikërish Martta që e afroi te Juve në vitin 2015 nga Palermo për 40 milion euro.Ndërkohë emri tjetër është Edinson Cavani i cili ka shprehu gjthmonë dëshirën për tu riktheyr në Itali. Por problem mbetet vetëm paga e uruguajanit i cili përfiton 10 milion euro në sezon tek PSG-jaMë e lehtë duket rruga që çon te sulmuesi i Atalanta-s, Zapata , me klubin zikaltër që ka nisur kontaktet me menaxherin e lojtarit.Ai është golashënuesi i tretë më i mirë i kampionatit me 16 gola. /albeu.com/