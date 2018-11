Ikën Elvin Beqiri, Vllaznia mbetet pa trajner

Shtuar më 29/11/2018, ora 11:44

Pak ditë më parë, Elvin Beqiri u emërua në krye të kombëtares shqiptare të moshave, U-17 Më parë kishte qënë si zv/ trajner i kësaj skuadre, por tashmë do të jetë në krye të saj.Por, duket se një pozicion i tillë e privon nga një tjetër detyrë.Bëhet fjalë për pozicionin që mban tek Vllaznia . Aktualisht, Beqiri është zv/ trajner i skuadrës shkodrane.Por, duket se shumë shpejt do të japë dorëheqjen nga ky post që mban. Kjo për shkak të angazhimit të madh që do të ketë në krye të 17-vjeçarëve kuqezi.ShkodraNeës raporton se me ish-mbrojtësin Beqiri dhe ai e pranoi se nuk do mundet të vazhdojë të jetë pjesë e kuqebluve.“Nuk besoj se do mundem të vazhdoj të jem edhe tek Vllaznia njëkohësisht edhe të kombëtarja U-17 . Nuk e di ditën e saktë kur do tërhiqem, por të shohim.Besoj se brenda pak ditësh do marr vendimin për tu laguar nga Vllaznia dhe për t’iu përkushtuar plotësisht Shqipërisë U-17 .” – thekson shkurtimisht Beqiri