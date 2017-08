Ilir Daja: Dinamon e Zagrebit e njoh, është shumë e fortë

Shtuar më 05/08/2017, ora 15:36

Ilir Daja beson se Skënderbeu mund të bëjë surprizën e madhe edhe ndaj një klubi me shumë emër si Dinamo Zagreb. I kontaktuar dje nga “Panorama Sport”, trajneri foli për shortin, si dhe pritshmëritë që kishte pas ndarjes së vazove.“Së pari më duhet të them se çdo kundërshtar që do të na binte, do të ishte i fortë. Dinamo Zagreb për mua është një klub që ka histori dhe përveç lojtarëve cilësorë, ka menaxhim shumë të mirë të të rinjve, duke i shitur në gjithë Europën, sidomos në skuadrat e mëdha dhe me emër, përcjell Panorama.Gjithsesi, Skënderbeu e ka pasur përballë edhe përpara dy viteve dhe e njeh pak a shumë. Për momentin, nuk kam parë ndonjë ndeshje të tyre se si ka luajtur së fundmi, kështu që duke filluar nga sot (dje) në mbrëmje, do të grumbulloj të gjithë materialin për të nxjerrë në fund edhe konkluzionin për këtë skuadër”, ka thënë fillimisht Daja Sipas trajnerit, kroatët nisen si favoritë nga ky duel. “Sigurisht që Dinamo është favorite, por që ne do të bëjmë maksimumin, pasi besojmë shumë që edhe mund ta kalojmë. Duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të tregojmë që jo rastësisht jemi deri këtu. Pa diskutim që është një kundërshtar, mund të kenë lojtarë shumë të mirë, edhe pse thuhet që nuk është ai ekip i para dy viteve.Gjithsesi, kemi shanset tona për të kaluar më tej dhe nëse nuk besojmë që do të kalojmë, atëherë kot që do të futemi në fushën e lojës. Nëse do të arrijmë që të shkojmë më tej, pa diskutim që kënaqësia do të ishte shumë e madhe, por që sigurisht koeficienti i vështirësisë është i lartë. Jam në një linjë me presidentin dhe besoj që mund t’ia dalim. Shpresoj shumë që në këtë moment të mbledhim pak energji, pasi kemi dy javë kohë për t’u përgatitur për Dinamon e Zagrebit”, përfundoi trajneri bardhekuq.