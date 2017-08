Ilir Daja: Krenarë por ishim me fat

Shtuar më 04/08/2017, ora 10:02

Trajneri i Skënderbeut ka folur në një konferencë për shtyp pas ndeshjes me Mladan. Ai teksa komplimentonte të tijët nuk mohoj dhe faktin se ndihej me fat nga përmbysja që bënë.“Ajo që është më e reëndësishme është kualifikimi sepse kemi kaluar turin e tretë të Europa League. Nuk e kemi nisur mirë ndeshjen, pa hequr meritat e kësaj përmbysje të madhe dhe kualifikimi historik. Jemi munduar të bëjmë ndryshim të roleve dhe më pas zëvendësime, pasi disa prej futbollistë nuk kishin kondicionin e tyre më të mirë. Ndaj na u desh që të bënim spostimin e Nimagës në sylm, për të realizuar aksioniet dhe ritmin”, tha trajneri i Skënderbeut Ilir Daja, pas firores historike pas 120 minutave lojë, përcjell Albeu.com“Natyrshëm që ishte dita jonë, edhe fati ishte me ne, por në fund rëndësi ka kualifikimi . Kishim dy plane, që të nisnim me një sulmues, ose me dy, në fund rezultoi e suksesshme strategjia jonë. Përgëzimi i parë shkon për presidentin, Takaj, i cili ka ndërtuar një ekip drejt rezultateve, dhe njëkohësisht me kualitete, më pas për djemtë dhe në fund për tifozët që na kanë mbështetur”, përfundoi kreu i pankinës korçare, pas kualifikimit drithërues ndaj Mlada Boleslav. /albeu.com/