Insigne te Liverpooli? Reagon Jurgen Klopp

Shtuar më 25/04/2019, ora 16:54

Lorenzo Isigne është përfolur shumë për një kalim të mundshëm te Liverpooli Italiani po vuan mungesën e trofeve tek Napoli dhe mediat kanë aluduar se kapiteni pritet ti japë fund me të kaltrit.Por këtë e ka përgënjeshtruar vetë trajneri i Liverpoolit Jurgen Insigne është një lojtar i madh, por ai ka një kontratë afatgjate me Napolin, dhe nuk do të blejmë atë". /albeu.com/