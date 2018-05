Inter dhe Spalleti drejt rinovimit

Shtuar më 05/05/2018, ora 13:35

Pa Champions por Interit do të vazhdojë me Spallettin Tekniku italan shumë shpejt mund të zgjasë kontratën deri në vitin 2021. Për këtë do të mendojë përgjegjësi teknik, Piero Ausilio, që do të ulet kokë më kokë në tryezë me Spallettin , me siguri pas fundit të këtij sezoni rinovimit është fakti se tifozët dhe lojtarët e duan teknikun aktual të zikaltërve. /albeu.com/