Inter fillon të përfitojë nga blerja e Neymarit, zbulojeni skemën zikaltër

Shtuar më 03/08/2017, ora 10:29

Interi po kërkon të nënshkruajë me Julian Draxler , sipas raportimeve të Corriere dello Sport.Gjermani ishte lojtari i turneut në Kupën e Konfederatave këtë verë. Arritja e Neymar do të ulë rëndësinë e tij tek ekipi i Unai Emery dhe zikaltërit do ti propozojnë një rol kyç, përcjell Albeu.com. Draxler la Wolsburgun për tu bashkuar me gjigandët francez por ardhja e yllit brazilian do ta eklipsonte talentin e tij. Pasi lojtarët kanë pozicion të njëjtë në fushë. /albeu.com/