Inter, me tre mungesa të mëdha ndaj Frosinones

Shtuar më 23/11/2018, ora 19:22

Interi do të ballafaqohet me Frosinonen në “San Siro” të shtunën mbrëma pa Sime Vrsaljkon, Dalbertin dhe të suspenduarin Marcelo Brozovicin.Vrsaljko mori një lëndim muskulor në ndeshjen me Kroacinë, ndërsa Dalbert është lënduar në stërvitje.Kurse Mauro Icardi pritet të pushojë për t’ia lënë vendin Lautaro Martinezit pas shënimit të golit për Argjentinën.Kjo është skuadra për ndeshjen ndaj Frosinones në kuadër të Serie A-së: Handanovic, Padelli, Berni ; De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D’Ambrosio, Skriniar; Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic; Icardi Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.