Inter-Milan mund të luhet me tifozë në stadium, ja çfarë duhet të ndodhë

Shtuar më 07/09/2020, ora 18:23

Zëvendësministrja e Shëndetësisë në Itali, Sandra Zampa, i ka dhënë shpresë të gjithëve se derbi i Milanos me Interit dhe Milanit i programuar më 17 tetor mund të luhet me tifozë.Në një prononcim të dhënë së fundmi, ajo është shprehur se në rast se numrat e të prekurve shkojnë mirë, pra nuk rriten, atëherë ka shpresë që derbi i Milanos të luhet me tifozë.“ Nëse numrat në lidhje me Koronavirusin janë mirë dhe nëse respektohen të gjitha rregullat me sukses, atëherë më 17 tetor derbi Inter-Milan mund të zhvillohet me praninë e tifozë ve. Me hapjen e shkollave në do të shikojmë si do shkojë gjendja dhe më pas do të flasim edhe për hapjen e stadiumeve”, u shpreh Zampa.Kujtojmë se Seria A për sezonin e ri nis më 19 shtator dhe sipas të gjitha gjasave do të luhet përsëri pa praninë e tifozë ve.