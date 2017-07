Inter nesër kompleton transferimin e tretë

Shtuar më 17/07/2017, ora 17:35

Agjenti i Dalbert nesër do të bisedojë me drejtuesit e Nice , për të arritur një marrëveshje për kalimin e klientit të tij në Inter Dalbert është dëshira kryesore e Interit për krahun e majtë, pas paraqitjeve fantastike që kishte me Nice sezonin e kaluar, shkruan Tuttomercatoweb.Skuadra franceze për Dalbert kërkon 25 milionë euro, ndërsa Inter deri me tani ka ofruar vetëm 20 milionë. Dalbert do të bëhej transferimi i tretë i Interit këtë verë, pas mbrojtësit Milan Skrinari dhe mesfushorit Borja Valero. /albeu.com/