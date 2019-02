Inter ngelet duarbosh, Modric pranë rinovimit

Shtuar më 22/02/2019, ora 09:51

Luka Modric ka vendosur të rinovojë kontratën me Real Madridin duke mbyllur karrierën te Los Blancos.Sipas Marca, kroati ka gjetur marrëveshjen me Florentino Perez për të vazhduar deri në 2021 dhe do të bëhet lojtari më i paguar në skuadër. Në këtë mënyrë, ëndrra e Interit për ta çuar atë në Milano Megjithatë zikaltrit tashmë synojnë yllin tjetër kroat Ivan Rakitic i cili kërkaur largimin nga Barcelona. /albeu.com/