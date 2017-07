Inter shkon në majën e mesfushorëve, ia prejnë shkurt duam 100 milionë

Shtuar më 16/07/2017, ora 14:39

Rrugë e re, sensacionale ku do të futen në garë, udhëheqësit e Interit.Sipas raporteve të 'sportmediaset.it', në fakt, pas përfshirjes së parë të Juventusit, Interi do të interesohej gjithashtu për Toni Kroosin, xhevahirin e mesfushës së Real Madridit. Real Madrid nuk ka ndërmend të privohet nga shitja e Kroosit para se të ofrojë dikush 100 milionë euro. Interesi i Interit erdhi për shkak se Juventusi është duke lëvizur në këtë operacion, përcjell Albeu.com. Madrid do të duhet të fitojë një shifër të madhe nga një shitje për të financuar tregun e transferimeve dhe mbi të gjitha rinovimin faraonik të Cristiano Ronaldos. /albeu.com/