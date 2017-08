Inter tenton të mbajë Perisicin duke i kërkuar ofertë "ekstreme" Manchesterit

Shtuar më 01/08/2017, ora 15:43

Interi do të zhvillojë bisedime me agjentin e Ivan Perisicit në ditët në vijim.Tuttosport pretendojnë se përfaqësuesit e Perisic janë të prirur të konfirmojnë se ku qëndron e ardhmja e kroatit. Manchester United mbetet i interesuar, por siç pritet do të duhet të ofrojë rreth 50 milionë paund plus Anthony Martial në huazim për të përfunduar marrëveshjen, përcjell Albeu.com.Pretendohet se Inter mund të negociojë këtë marrëveshje për të mbajtur Perisic në San Siro. Djajte nuk duan ta lëshojnë talentin në asnjë lloj mënyre. /albeu.com/