Interi bën gati "çekun" për të rrëmbyer Simeonen nga Atletico

Shtuar më 25/04/2017, ora 12:00

Tek Interi kanë ndërmend të bëjnë të pamundur për të bindur Diego Simeonen, kontrata e të cilit me Atleticon e Madridit skadon në verë të 2018-ës.E ardhmja e Simeones do të varet sidomos nga ecuria e Los Colchoneros në Champions . Në rast të një tjetër dështimi përballë Realit të Madridit në Champions , që do të ishte i treti radhazi, cikli do të konsiderohej i mbyllur. Por edhe nëse Atletico e fiton trofeun në finalen e Cardiffit, Simeone vështirë se do të kërkonte më shumë në krye të një skuadre që e drejton që nga viti 2011. Në cdo rast cikli i tij te Los Colchoneros, do të quhej i mbyllur. Interi ka katë një ofertë 4-vjecare për El Cholon, me një pagë që arrin mbi 10 milionë euro nëse sezon duke përfshirë edhe bonuset, madje duke i dhënë fuqi të plotë në vendimmarrje.