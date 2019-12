Interi dhe Roma ndajnë pikët, përfiton Juventus (VIDEO)

Shtuar më 06/12/2019, ora 22:53

Në "San Siro" ka spektakël dhe raste, por në fund vetëm një barazim të bardhë, 0-0.Inter dhe Roma kanë ndarë pikë t në një duel emocionues, i dyti për Interin e Antonio Contes që qëndron në krye me 2 pikë më shumë se Juventusi, me një takim më pak.Pavarësisht tentativave të shumta, as Lukaku dhe as Martinez nuk munden të "thyenin" Mirante, i cili ishte në një superformë.Pas 15 javëve të para, zikaltërit gjenden në krye të Seria A me 38 pikë, teksa Roma mban vendin e 4 me 29 pikë.