Interi ia bën Bayernit si në 2010, këtë herë Eder zëvendëson Militon (VIDEO)

Shtuar më 27/07/2017, ora 16:21

Ka ndodhur ajo që nuk pritej në ndeshjen Bayern Munich - Inter . Italianët siç ndodh shpesh herë kanë arritur të dalin triumfator ndaj gjërmanëve. Inter pa një merkato aq me emër dhe pa ndryshime thelbësore si Milani në formacion, ka arritur të mundë Bayernin me rezultatin e pastër 0-2 me dy gola të Eder . Italiani arriti të shënonte dy herë në minutën e 8 dhe 30, përcjell Albeu.com.Ju ftojmë të ndjekim golat dhe rastet e ndeshjes. /albeu.com/