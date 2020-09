Interi nënshkruan me Kolarov, serbi zbarkon në Milano

Shtuar më 07/09/2020, ora 15:16

Pas tre sezonesh, Aleksandar Kolarov është zyrtarisht afër përfundimit të kapitullit të tij në kryeqytetin italian me Romën Mbrojtësi këtë pasdite arriti në Milano përpara lëvizjes së tij nga Giallorosët te Interi i Antonio Contes.Serbi do të bashkohet me Nerazzurrët në një marrëveshje të përhershme për një tarifë prej 1 milion euro plus 500,000 euro në shpërblime të mundshme. Kolarov u bashkua me Romën në verën e vitit 2017 nga Manchester City për 5 milionë euro 34-vjeçari ka bërë 132 paraqitje totale për Giallorossët duke shënuar 19 gola dhe 20 asistime.Mbrojtësi do t’i nënshtrohet ekzaminimeve të tij mjekësore gjatë dy ditëve të ardhshme para se të vendosë nënshkrimin në një marrëveshje një vjeçare me një opsion për një sezon të dytë.