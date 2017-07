Interi nuk po tallet, dërgon zyrtarisht ofertën tek PSG për Verrattin

Shtuar më 18/07/2017, ora 16:57

Misioni francez i Sabatinit mund të sjellë ëndërrën e transferimeve tek Inter Sulmi i ri i nisur sot për Marco Verratti mund të përmbushë misionin e kalimit të tij në Milano për 50 milionë euro plus Joao Mario. Inter e bleu atë vetëm një vit më parë për rreth 45 milionë euro , përcjell Albeu.com.Krahun e djathtë e Suning ka mbajtur bisedime me PSG, për të vlerësuar, në mënyrë të veçantë, gjendjen e 4 lojtarëve: Verratti , Di Maria, Pastore dhe Kimpembe. Nëse PSG ka zgjidhur 'jo' finale për italianin, klubi Milanez do të kalojnë nga ish lojtari i Pescarës tek Nainggolan dhe ka shumë të ngjarë me që Vidal dhe Keita të jenë pikat më t nxehta në merkaton e Interit. /albeu.com/