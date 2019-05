Interi vihet pas lojtarit që preferohet nga Conte

Shtuar më 22/05/2019, ora 22:15

Në pritje të ndeshjes vendimtare të së dielës përballë Empolit në “San Siro”, drejtuesit e Interit po vijojnë punën për të përforcuar skuadrën për sezonin e ardhshëm.Sipas mediave në Itali, tashmë nuk ka më dyshime mbi largimin e Luciano Spallettit, ndërsa emri që do të ulet në stolin zikaltër, do të jetë ai i ish-trajnerit të Chelseat dhe Italisë, Antonio Conte.Pikërisht për këtë arsye, edhe merkatoja e drejtuesve të klubit të Interit do të jetë e bazuar te lojtarët që dinë të përshtaten me skemat e Contes, ndërsa emri më i fundit që ka dalë në skenë, është ai i Victor Moses.Anësori i Chelseat ka pasur një raport mjaft të mirë me Conten , kur ky i fundit ishte në Londër, ndërsa kontrata me “blutë” i skadon pas vetëm 13 muajsh, ndaj transferimi mund të bëhet për një shumë prej rreth 12 milionë eurosh Nga ana tjetër, vetë Mosesit pritet t’i ofrohet një kontratë 4-vjeçare, me një pagë prej rreth 4 milionë eurosh në sezon, shifër që pritet të kënaqë nigerianin, që mezi pret të ribashkohet me Antonio Conten . /albeu.com/