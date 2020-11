Interi zhgënjen sërish (VIDEO)

Shtuar më 08/11/2020, ora 17:05

Ndeshje e bukur në Gewiss Stadium midis Atalanta dhe Inter, me rezultatin 1-1, i cili në fund të 90 minutave duket se është i merituar!Pas një pjese të parë intensive, por me shumë pak mundësi, pjesa e dytë pa të dy skuadrat të hapeshin dhe të gjenin gola: nga Lautaro Martinez te Interi , te debutuesi Aleksey Miranchuk te Atalanta Pjesa e parë e lojës shikon Atalanta që përpiqet të dominojë Interin me veprimet e zakonshme, por lojtarët e Bergamos rrallë shihen pranë Handanovic (vetëm Freuler pickon).Nga ana tjetër, Interi përpiqet të propozojë një lojë shumë më vertikale dhe ndërton më shumë shanse sesa kundërshtarët e tyre: veçanërisht i rrezikshëm Lautaro me disa goditje të shpejta dhe Arturo Vidal me një goditje të bukur me kokë që përfundon pak e lartë.Pjesa e dytë nis me një Atalanta asnjëherë të rrezikshme dhe me një Inter që luan më i bindur.Në minutën e 58-të, vjen goli i miqve. Brozovic pason shumë mirë për Ashley Young në të majtë. Anglezi hedh në zonë një krosim të bukur dhe Lautaro Martinez e kthen në gol me një goditje të shkëlqyeshme me kokë.Me disavantazhin Gasperini ndryshon: Miranchuk bën debutimin e tij dhe Muriel dhe Lammers në vend të Zapata dhe Toloi.Conte përgjigjet me Lukaku-Perisic që zëvendësojnë Lautaro-Sanchez. Zëvendësimet i japin jetë të re sidomos ekipit të Gasperinit.Muriel është i frymëzuar dhe në minutën e 79-të punon një top të shkëlqyeshëm vetëm për Aleksey Miranchuk : rusi kontrollon, i shmanget përpjekjes për ta mbuluar nga Bastoni dhe Gagliardini, duke gjetur këndin e djathtë për 1-1 me një të majtë kirurgjikale.Goli duket se zhbllokon mendërisht ekipin e Gasperini i cili, veçanërisht me Muriel, krijon shumë probleme për mbrojtësit e Contes. Por kolumbiani, për një çështje milimetrash, nuk arrin të godasë topin që mund të ishte me vlerë fitore.