Interistët shkëlqejnë në fushë dhe rrëzohen në ujë

Shtuar më 08/08/2017, ora 17:19

Disa lojtarë të Interit janë të preokupuar me ekipin e tyre, por disa të tjerë shijojnë çdo moment deri në momentin e ndeshjes.Një incident i vogël ka ndodhur për Mario dhe Eder . Teksa shijonin disa momente pushimi sëbashku me familjet respektive në Portofino, dy lojtarët zikaltër kanë vendosur që të provojnë një xhiro me motor uji, përcjell Albeu.com. Eder në një moment të caktuar nuk ka mundur të kontrollojë motorin dhe si shkak janë përplasur në ujë, menjëherë kanë intervenuar rojet bregdetare, ndërsa për t'u shqetësuar nuk ka ndonjë gjë. /albeu.com/