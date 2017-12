Interit nuk i mjaftojnë 120-të minutat ndaj Pordenones, kualifikohet nga pika e penalltive

Shtuar më 12/12/2017, ora 23:59

Inter ka eliminuar Pordenone nga Coppa Italia, vetëm nga pika e bardhë e penalltive , pasi koha e rregullt dhe shtesa 30-të minutëshe përfunduan në barazim 0-0Të besuarit e Spalletit kanë dominuar ndeshjen që nga fillimi e deri në fund, por nuk i kanë shfrytëzuar siç duhej rastet e krijuara.Gjatë penalltive lojtarët e Interit ishin më efikas, duke shënuar pesë gola , se nga mysafirët që shënuan katër.Me këtë kualifikim Zikaltërit do të mësojnë nesër se me cilin skuadër do të përballet, pasi duhet të shikojnë sfidëm Milan - Verona. /albeu.com/