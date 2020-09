Inzaghi: E duam Muriqin, po punojmë për ta blerë

Shtuar më 04/09/2020, ora 21:06

Vedat Muriqi është shumë pranë kalimit në një nga klubet më të mëdha në Itali.Sulmuesi i Fenerbahçes e ka pranuar edhe vetë se dëshiron të bëhet pjesë e ekipit bardhekaltër, por negociatat mes klubeve vazhdojnë dhe ai është disi i acaruar nga kjo situatë.Megjithatë, mediet italiane raportojnë se Lacio është drejtuar me një ofertë më të lartë dhe Fenerbahçe është bindur ta shesë Muriqin , pas problemeve financiare që klubi po përjeton. Në lidhje me kalimin e Muriqit te Lacio ka folur edhe trajneri ekipit italian, Simone Inzagi.Ai shprehet qartë se e do Muriqin dhe tregon se po negociohet për ta afruar në skuadër. Një sinjal i qartë kjo deklaratë e trajnerit se tratativat për “bomberin” janë drejt fundit.“Jam i lumtur për ardhjen e Pepe Reina. Tani kemi dy portierë të besueshëm dhe impenjimet do të jenë të shumta për të dy. Merkato? Na intereson Muriqi dhe po negociojmë për blerjen e tij“, u shpreh trajneri i Lazios. /vipsport.al/