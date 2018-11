Inzaghi: Jam i qetë, klubi më beson mua

Shtuar më 30/11/2018, ora 17:16

Bologna ka marrë vetëm dy fitore në 13 ndeshjet e Serie A-së, dhe është raportuar se ndeshja ndaj Sampdorias do të jetë vendimtare për Inzaghin, transmeton Gazeta Express.“Jam duke e përjetuar këtë situatë me qetësi”, ka thënë legjenda e Milanit. Klubi dhe skuadra më besojnë mua. Pozita e trajnerit gjithmonë të vë në rrezik, mirëpo unë kam besimin nga të gjithë”. Inzaghi pozicionohet në vendin e 18-të me 11 pikë, vend ky që të largon nga Serie A. /albeu.com/