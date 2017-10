Ish-lojtari i Interit Adriano shpjegon momentet e errëta kur i ndërroi jetë Babai

Shtuar më 12/10/2017, ora 23:45

Ish-sulmuesi brazilian i Interit, Adriano , tregoi në një intervistë për “TV Globo” për depresionin që i dogji karrierën e tij si dhe për problemet me alkolin. Edhe pse në moshën 35-vjeçari, ai nuk e fsheh dëshirën për t’iu rikthyer përsëri futbollit të luajtur “Pas vdekjes së babait tim, unë u futa në tunelin e depresionit. Nuk munda të dilja jashtë për tre apo katër muaj. Kam pasur përkrahje psikologjike, të gjithë te Interi qëndronin pranë meje dhe ekipi u përpoq të më ndihmonte, por dhimbja ishte shumë e madhe. Vendosa të kthehesha në Brazil dhe në 2006 u ktheva në San Paulo. Jose Mourinho më kërkoi të kthehesha te Interi, por nuk ishte e njëjta gjë. Nuk isha aq i fortë sa më parë. Unë nuk kisha forcë mendore të luaja jashtë vendit, pasi doja të isha pranë familjes sime . Vetëm falë familjes sime nuk erdhi një rrugë shumë më e errët”, tha braziliani, shkruan Albeu.com. Adriano ishte shumë i shqetësuar kur filloi të pinte me tepri dhe nuk e dinte se çfarë bënte. Mamaja e tij kishte frikë si ai do të bënte vetëvrasje. Sulmuesi brazilian u aktivizua për herë të fundit në ligën amerikane te klubi i Majemit, por në maj të 2016 u largua nga ky klub pa shpjegime.“Edhe pse nuk isha duke luajtur , unë mbeta në formë. Do të filloj të stërvitem në mënyrë vetijake. Do ta bëj për veten, për të provuar se deri ku mund t’i kapërcej kufizimet e mia. Kjo është mënyra e vetme për të kuptuar nëse unë ende mund të luaj apo jo.” /albeu.com/