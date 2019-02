Ish-mbojtësi i Liverpoolit: Klopp do të bëhet legjendë nëse sjell titullin në Anfield

Shtuar më 07/02/2019, ora 21:25

Sipas ish mbrojtësit të “The Reds”, Markus Babbel , Klopp do të bëhet një legjendë e skuadrës nëse ai arrin ta sjellë titullin e Premier Leagues në “Anfield”.“Do të jetë shumë e ngushtë” ka thënë Babbel referuar garës për titullin e Premier Leagues“Manchester City kanë pasur problemet e tyre këtë sezon, kurse së fundmi Liverpool po përballen me disa telashe, por është e pamundur të jesh në më të mirën gjatë tërë sezonit. Shpresoj se Liverpool do t’ia dali” ka thënë tutje lojtari që luajti me Liverpool gjatë viteve 2000-2004.“Klopp është fantastik. Ai po përballet me një prej skuadrave më të mira në botë. Ai është ndër pesë trajnerët më të mirë në historinë e Liverpool Liverpool fiton titullin , ai do të mbetet si një nga më të mirët në historinë e skuadrës” deklaroi Babbel . /albeu.com/