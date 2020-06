Ish mbrojtësi i Barcelonës pensionohet nga futbolli

Shtuar më 25/06/2020, ora 13:13

Jeremy Mathieu mbyll karrierën si futbollist profesionist në moshën 36-vjeçare. Francezi ishte i detyruar të merrte këtë vendim pasi pësoi një dëmtim të rëndë në gju në stërvitje me ekipin e Sporting , që do ta mbante gjatë larg fushave.Mosha dhe koha e gjatë e rikuperimit e shtynë mbrojtësin të njoftojë tërheqjen, edhe pse deklaroi se do të dëshironte ta kishte mbyllur ndryshe karrierën Mathieu falënderoi 5 klubet me të cilat ka luajtur si profesionist , Sochaux, Toulouse, Sporting , Valencia dhe Barcelona, ku pati edhe kulmin e karrierës.