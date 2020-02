Ish-mbrojtësi i Juventusit: Conte donte Vidalin dhe jo Eriksenin

Ish-mbrojtësi i Juentusit, Ciro Ferrara, ka zbuluar disa fakte interesante rreth transferimit të Eriksen te Interi Sipas Ferraras, Erikseni nuk ishte zgjedhja e parë e Antonio Contes , por mosarritja e marrëveshjes me Arturo Vidal bëri që tekniku t’i kthente sytë kah danezi.Nerazurët shpenzuan 20 milionë euro për mesfushorin gjatë këtij afati kalimtar, lojtar për të cilin 52-vjeçari nuk beson ishte opsioni i parë i Contes në tregun e transferimeve.‘’Antonio Conte do të donte që Interi të nënshkruante me Arturo Vidalin para Christian Eriksenit’’, u shpreh ish-lojtari italian.‘’ Conte e shpjegoi këtë shumë mirë: Eriksenit i duhet kohë për t’i kuptuar taktikat dhe funksionimin e ekipit’’, shtoi Ferrara për Tiki taka.Legjenda foli gjithashtu edhe për pjesën tjetër të ekipit duke u shprehur se Interi momentalisht ka një mesfushë solide dhe të fortë.Kujtojmë, Conte tentoi që Vidalin ta transferonte në verë, por Barcelona refuzoi për t’u privuar nga shërbimet e lojtarit. Interi gjendet në poziten e tretë me tri pike larg liderit, Juventus, dhe një pikë larg Lazios. /