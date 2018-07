Ish-presidenti i Barcelonës: Jam në burg për punët e Barçës

Shtuar më 18/07/2018, ora 13:13

Ish presidenti i Barcelonës , Sandro Rosell beson se ai është në burg vetëm për shkak të natyrës të punëve dhe pozitës së tij të vjetër te Barcelona.53-vjeçari është akuzuar për ndihmën e dhënë për të pastruar 15 milion euro nëpërmjet fshehjeve tatimore midis viteve 2007 dhe 2011.Ndërsa vitin e kaluar u arrestua për shkak të disa problemeve në lidhje me blerjen e të drejtave televizive për ndeshjet e Brazilit. Rosell ishte president i Barcelonës në vitin 2010 dhe mohon çdo keqbërje, ndërsa ai gjithashtu ishte në gjyq për shkak të një çështje lidhur me nënshkrimin e Neymar nga Santos në vitin 2013."Nëse unë nuk do të isha president i Barcelonës , nuk do të isha në burg ", tha Rosell për një intervistë me "El Mundo"."Kjo është për shkak të qëndrimit tim të mëparshëm që autoritetet tatimore po hetojnë një rast që ndodhi vite më parë.""Nuk ka pasur krim dhe akuzat e pretenduara nuk kanë pretenduar asgjë, situata është e çuditshme.""Unë do të provojë pafajësinë time, dhe do i kthehem jetës time normale në Barcelonë." ka deklaruar më pas Rosell . /albeu.com/