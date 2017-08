Ishte Mascherano pengesa e Barcelonës për të nënshkruar me Martinez

Shtuar më 10/08/2017, ora 10:08

Nënshkrimi i Barcelonës me Inigo Martinez u duk i siguri disa ditë më parë, derisa katalanasit vendosën që të mos ishin më të interesuar për të ndjekur mbrojtësin bask, duke besuar se çmimi i kërkuar i Real Sociedad prej 32 milionë eurosh ishte shumë i lartë.Arsyet për ftohjen e interesimit të Barcelonës shkonë më thellë se paratë e kërkuara. Ardhja e Martinez do të ishte shqetësuese për Javier Mascherano , vendi i të cilit si startues do të kërcënohej me afrimin e shpejtë të Kupës së Botës. Argjentinasi dëshiron të sigurojë një vend në kombëtaren e tij, nëse Argjentina kualifikohet, përcjell Albeu.com.Mbrojtësi është kapiten i katërt i klubit dhe rinovoi kontratën e tij në Camp Nou verën e kaluar. /albeu.com/