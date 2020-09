Italia thyen në shtëpi Holandën (VIDEO)

Shtuar më 07/09/2020, ora 22:56

Në supersfidën e mbrëmjes mes Holandës dhe Italisë, kanë triumfuar këta të fundit.Ishte Nikolo Braela që shënoi në fundin e pjesës së parë, për t’i dhënë avantazhin ekipit të Mançinit që tashmë kryesojnë në grupin 1 në Ligën A me 4 pikë.Bosnja e Hercegovina është mposhtur nga Polonia me rezultatin 1-2.Erling Haland ka treguar një paraqitje të shënuar edhe me Norvegjinë në fitoren e këtyre të fundit 5-1 ndaj Irlandës së Veriut.Sulmuesi i Dortmundit shënoi 2 gola si dhe dha 1 asist.