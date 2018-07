Iu kërkua të bëhej trajner i Milanit, Maldini merr vendimin

Shtuar më 13/07/2018, ora 12:49

Legjenda e Milanit , Paolo Maldini , është përfolur shumë se do të jetë në krye të skuadrës së Milanit Por së fundmi është ësuar se një gjë e tillë nuk do të ndodhë pasi Maldini që është bërë pjesë e DAZN-së për të komentuar ndeshjet e Serie A-së.DAZN është një platformë e re që do t’i transmetojë ndeshjet e Serie A-së nga stinori që vjen, dhe Maldini e ka pranuar ofertën e tyre për t’i komentuar ndeshjet.Kërkesën që Maldini të bëhët trajner i Milanit e kanë bërë pronarët e klubit, fondi ELLIOT por mesa duket nuk janë akorduar me legjendën "Kuq e Zi". /albeu.com/