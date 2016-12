Ja lojtarët e La Ligas që nga 1 janari mund t’i transferoni falas

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 22:37

Shumë futbollistë më 1 janar të vitit 2017 në La Liga hynë në gjashtë muajt e fundit të kontratave me klubet e tyre.Këta futbollist që nga 1 janari , mund të lidhin kontrata të reja me skuadra të ndryshme, tek të cilat mund të transferohet në fund të sezonit.Mbrojtësi Pepe, Fernando Torres , Boateng, janë disa nga lojtarët e shumtë që nga 1 janari mund të nënshkruajnë kontrata me skuadra të reja, përcjell lajmi.net.Në La Liga këtë të drejtë nga 1 janari e kanë 60 futbollistë.Lista e futbollistëve që nga 1 janari mund të nënshkruajnë kontarata me skuadra tjera:Real MadridPepe.BarcelonaMasip.SevillaKrohn-Dehli, Trémoulinas.VillarrealBonera, Barbosa y Jokic.Real SociedadXabi Prieto, Mikel González.AtléticoMoyá, Tiago, Torres , Cerci.AthleticGorka Iraizoz, Saborit, Elustondo.EibarLuna, Ramis, Dos Santos.EspanyolVíctor Álvarez, Demichelis, Salva Sevilla.Las PalmasRaúl Lizoain, Javi Varas, Dani Castellano, David García Javi Castellano, Montoro, Momo, El Zhar, Boateng.MálagaËeligton, Duda,Charles.AlavésFemenía, Raúl García , Toquero, Manu Barreiro.CeltaCarles Planas, Josep Señé.BetisManu Herrera, Álex Martínez, Cejudo.DeportivoLux, Fernando Navarro, Babel.LeganésSerantes, Víctor Díaz, Alberto Martín, Sastre, Toni.ValenciaFede CartabiaSportingXavi Torres GranadaKelava, Javi Márquez, Isaac Cuenca, Barral.OsasunaNauzet, Mario Fernández, Javi Álamo.