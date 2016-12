Ja sa kushtojnë orat e trajnerëve të njohur në Premier League (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/12/2016, ora 11:19

Antonio Conte ka fituar betejën me trajnerët sa i përket deri më tani përballjeve në fushë në Angli, por kush e ka fituar këtë sfidë për orën më të shtrenjtë?Besojeni ose jo por fitues në këtë betejë është Sean Dyshe, trajneri aktual i Burnley-it i cili ka një orë që vlen plotë 45 mijë paund , ndërkohë që ora e Contes vlen 10 mijë paund , raporton Albeu.Në listën e përpiluar nga tabloidi i njohur britanik "Daily Mail" spikat Pep Guardiola që ka një orë me vlerë vetëm 1900 paund , shifër e papërfillshme me shumë trajner të tjerë në Premier League ./albeu.com/