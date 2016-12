Ja yjet që mungojnë në Serinë A nga Kupa e Afrikës

Shtuar më 25/12/2016, ora 09:12

Nga data 14 janar, deri më datë 5 shkurt, në Gabon zhvillohet Kupa e Afrikës, që do të thotë se klubet për rreth një muaj, duhet të heqin dorë nga lojtarë të cilët do të marrin pjesë në këtë aktivitet zyrtar.Seria A do të përjetojë një eksod të mirëfilltë, pasi janë të shumtë lojtarët afrikanë që aktivizohen në radhët e skuadrave të këtij kampionati.Mungesat e sigurta janë:Atalanta: Kessie (Bregu i Fildishtë)Bologna: Taider ( Algjeri ), Mbaye ( Senegal Genoa: Gakpe (Togo), Kofi ( Gana Juventus: Lemina ( Gabon ), Benatia (Marok)Lazio: Keita ( Senegal Napoli: Kulibali ( Senegal ), Gulam ( Algjeri Roma: Salah (Egjipt)Torino: Akuah ( Gana Udineze: Badu ( Gana ), Uague (Mali)